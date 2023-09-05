«Потери колоссальные»: стало известно о положении ВСУ в Работино Рогов заявил о попадании солдат ВСУ в огневой мешок в селе Работино

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в селе Работино, расположенном в Запорожской области, заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинцы несут большие потери из-за массированных ударов со стороны российских войск. Штурмовые группы ВСУ не могут подойти близко к населенному пункту и прорвать линию обороны. В Минобороны России ту информацию не комментировали.

История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями. <...> Потери противника просто колоссальны, — рассказал Рогов.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский ранее заявил, что украинские подразделения перешли в активное наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское. По его словам, основной целью ВСУ является прорыв линии российской обороны, противник использует бронетехнику. Попытке наступления предшествовало несколько дней артиллерийской подготовки.

Герой России Рустам Сайфуллин ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не могут пройти через минные поля из-за инженерных заграждений. По его словам, российские военные знают и грамотно используют нормативы по установке мин, принятые в странах НАТО.