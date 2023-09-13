«Старый» Ким лучше новых двух: о чем говорили Путин и лидер Северной Кореи

Фото: kremlin.ru

Тот факт, что свой первый послековидный визит глава Северной Кореи Ким Чен Ын нанес именно в Россию, свидетельствует о значении, которое Пхеньян придает ренессансу своих отношений с Москвой. А потому оба лидера не столько отдавали дань историческому сотрудничеству, сколько посвятили переговоры выработке совместного отношения к комплексу современных проблем. При всем многообразии обсуждаемых вопросов их суть можно свести к понятию «безопасность». Не только России и КНДР, но всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Почему не будет никаких коммюнике

Неспроста, надо полагать, было заявлено, что по итогам встречи не будет подписано никаких двухсторонних документов. Это было сказано, чтобы охладить безудержную фантазию западных экспертов и журналистов, готовых ссылаться на некие утечки. Будь то утка об отправке ста тысяч корейских десантников на Украину или сведения о передаче Пхеньяну ядерных ракетных двигателей. Единственным достоверным печатным документом о прошедшем визите можно считать меню обеда, данного в честь Кима.

Как подчеркивали наши официальные лица, Москва не собирается нарушать некоторые резолюции Совбеза ООН, касающиеся Северной Кореи. Но при этом и не намерена придерживаться их западного расширенного толкования и хочет развивать с соседями разноплановое сотрудничество.

Конечно, международных наблюдателей интересовали аспекты прямого военного сотрудничества двух стран. Известно, что сами северные корейцы активно работают над увеличением дальности своих стратегических носителей и совершенствованием твердотопливного разгонного блока. Но с начала наших либеральных реформ Москва перестала поставлять обычные современные вооружения КНДР, включая самолеты и корабли. Конечно, китайцы содействовали развитию корейского ОПК, но в своей массе миллионная северокорейская армия вооружена устаревшими системами.

Неудивительно, что после посещения космодрома Восточный Ким Чен Ын получил возможность посмотреть на авиационные заводы и военные верфи на нашем Дальнем Востоке, познакомиться с Тихоокеанским флотом. Но это к заверениям о том, что это Россия, мол, не может обойтись без каких-то срочных корейских военных поставок.

Фото: kremlin.ru

Треугольник Россия — Китай — КНДР

Мы уже писали, что западные военные аналитики крайне встревожены перспективами образования такого стратегического треугольника в противовес выстраиванию американцами своей триады с привлечением Южной Кореи и Японии. Кстати, в Сеуле, от которого Вашингтон требует деятельного участия в снабжении ВСУ, видимо, задумаются о целесообразности поставок своих танков Польше, чтобы она отдала старые машины Украине.

Конечно, как подчеркивал Владимир Путин, мы блоков не сколачиваем и против кого-то дружить не собираемся. Между тем сближение и постоянные контакты трех соседних стран на высоком уровне могут значительно повлиять на положение не только в Восточной Азии, но и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Неудивительно, что уже 18 сентября в Москве ожидают приезда министра иностранных дел КНР, влиятельного члена Политбюро Китая Ван И. Да, собственно, еще до приезда к нам и Ким, надо полагать, тоже обсудил аспекты будущего визита с Пекином.

Планов громадье

Безусловно, переговоры шли не только о военных аспектах сотрудничества или демонстративных акциях типа полета корейского космонавта. Долговременная ориентация на западных партнеров нанесла урон нашим отношениям с КНДР, которую много лет Вашингтон превращал в международного изгоя.

Да, некоторое время назад Москва списала долги соседей, которые оценивались примерно в $10 млрд. Но провозглашенный поворот в политике кардинально меняет наши ориентиры. Притом что объемы нынешней торговли с Пхеньяном пока на порядок меньше, чем у корейцев с Китаем. Но сейчас, помимо сотрудничества в космосе и обучения корейских инженеров спутниковым технологиям, у обеих стран есть немало вполне земных сфер сотрудничества: производство продовольствия, деревообрабатывающая промышленность, перемещение рабочей силы, которая могла бы потеснит мигрантов из Средней Азии.

И, главное, может прийти время реализации долго откладываемых инфраструктурных проектов. В частности, в свое время речь шла о создании нового транспортного коридора: от южнокорейского порта Пусан железная дорога могла бы дойти до Владивостока. Но можно стартовать и из порта Чхонджин в КНДР.

Так что коммюнике обнародовать рано, все еще только начинается.

Читайте также:

Стало известно, почему армии Северной Кореи «можно только позавидовать»

Названы два самых любимых советских фильма у северокорейцев

Военный эксперт рассказал, как военные технологии КНДР повлияют на ход СВО

Ким Чен Ын не президент, корейцы сдают свои фекалии: 20 фактов о КНДР