Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Россия выражает благодарность руководству КНДР и главе республике Ким Чен Ыну за содействие в освобождении территории Курской области от подразделений ВСУ, сообщает МИД РФ со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава ведомства и северокорейский лидер в КНДР обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области, — сказали в МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров заявил о совместном противостоянии России и КНДР политике западных государств, стремящихся установить доминирование НАТО на евразийском пространстве. Глава российского МИД выразил уверенность, что «зло должно отступить» перед лицом объединенных усилий двух стран.

Во время встречи в Вонсане между Лавровым и Ким Чен Ыном возник теплый неформальный момент. Российский министр в шутливой форме отметил, что они с северокорейским лидером так и не избавились от привычки к курению. Ким Чен Ын, приветствуя Лаврова, напомнил, что с их последней встречи прошел ровно год, после чего обнял гостя.