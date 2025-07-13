Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:40

Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия выражает благодарность руководству КНДР и главе республике Ким Чен Ыну за содействие в освобождении территории Курской области от подразделений ВСУ, сообщает МИД РФ со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава ведомства и северокорейский лидер в КНДР обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области, — сказали в МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров заявил о совместном противостоянии России и КНДР политике западных государств, стремящихся установить доминирование НАТО на евразийском пространстве. Глава российского МИД выразил уверенность, что «зло должно отступить» перед лицом объединенных усилий двух стран.

Во время встречи в Вонсане между Лавровым и Ким Чен Ыном возник теплый неформальный момент. Российский министр в шутливой форме отметил, что они с северокорейским лидером так и не избавились от привычки к курению. Ким Чен Ын, приветствуя Лаврова, напомнил, что с их последней встречи прошел ровно год, после чего обнял гостя.

Лавров
КНДР
СВО
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, как в России можно получить от государства 36 тысяч рублей
Мины с «цифровым нюхом» обнаружили в Курской области
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» итальянскими макаронами после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.