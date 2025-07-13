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13 июля 2025 в 02:48

Ким Чен Ын поддержал действия России по разрешению конфликта на Украине

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил о готовности «безусловно поддержать» Россию на Украине

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пхеньян готов оказывать «безусловную поддержку» действиям России на Украине, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вонсане 12 июля. По данным Центрального телеграфного агентства Северной Кореи (ЦТАК), северокорейский политик подтвердил решимость своей страны всецело поддерживать меры Москвы по «исключительно коренному решению ситуации».

Ким Чен Ын также подчеркнул, что содействие оказывается в соответствии с духом межгосударственного договора между КНДР и РФ. Северокорейский лидер выразил неизменную уверенность в победе Москвы.

Армия и народ России непременно добьются победы в священном деле по защите достоинства и ключевых интересов страны, процветания РФ, и от всей души пожелал, чтобы великой России всегда сопутствовали только победа и слава, — цитирует Ким Чен Ына агентство.

Ранее Лавров отметил, что все необходимые выводы были сделаны властями КНДР еще до того, как США и Израиль атаковали Иран. По его словам, российское руководство прекрасно понимает причины развития северокорейской ядерной программы и уважает подобную деятельность.

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