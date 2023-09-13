Военный эксперт предположил, откуда направили Storm Shadow на Севастополь Военный эксперт Леонков: Storm Shadow могли направить на Севастополь из Румынии

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Крылатые ракеты Storm Shadow могли быть направлены на Севастополь из воздушного пространства Румынии, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он не исключил, что Украине поставили дополнительные носители данных ракет, поскольку российские военные уничтожили практически все украинские Су-24.

То, что прилетело десять штук, говорит о том, что у Украины помимо Су-24, которые мы практически обнулили, у них осталось 1–2 штуки, оказались какие-то еще носители этих ракет. А не поставили ли самолеты F-16 американцы через своих партнёров по НАТО? Если это подтверждается, вопрос, откуда взлетали F-16, откуда запустили эти ракеты? Если посмотреть, где находится Севастополь, то запуск таких ракет можно совершить из воздушного пространства Румынии. Если это были все Storm Shadow, то у Украины, скорее всего, нет такого количества, нужно искать те носители, которые значатся в программах поставок. Похоже, появились новые носители этих ракет, — сказал Леонков.

Как отметил военный эксперт, преимущество сделанных по стелс-технологии Storm Shadow заключается в возможности совершать полет на низких высотах по заранее проложенному маршруту.

Фото: AP/ТАСС Ракета Storm Shadow

Ранее телеканал Sky News сообщил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow использовались Украиной при атаке на судоремонтный завод (СРЗ) имени С. Орджоникидзе в Севастополе. О ракетной атаке на город сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.