Крылатые ракеты Storm Shadow могли быть направлены на Севастополь из воздушного пространства Румынии, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он не исключил, что Украине поставили дополнительные носители данных ракет, поскольку российские военные уничтожили практически все украинские Су-24.
То, что прилетело десять штук, говорит о том, что у Украины помимо Су-24, которые мы практически обнулили, у них осталось 1–2 штуки, оказались какие-то еще носители этих ракет. А не поставили ли самолеты F-16 американцы через своих партнёров по НАТО? Если это подтверждается, вопрос, откуда взлетали F-16, откуда запустили эти ракеты? Если посмотреть, где находится Севастополь, то запуск таких ракет можно совершить из воздушного пространства Румынии. Если это были все Storm Shadow, то у Украины, скорее всего, нет такого количества, нужно искать те носители, которые значатся в программах поставок. Похоже, появились новые носители этих ракет, — сказал Леонков.
Как отметил военный эксперт, преимущество сделанных по стелс-технологии Storm Shadow заключается в возможности совершать полет на низких высотах по заранее проложенному маршруту.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow использовались Украиной при атаке на судоремонтный завод (СРЗ) имени С. Орджоникидзе в Севастополе. О ракетной атаке на город сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.