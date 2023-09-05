ВСУ загнали себя в «огневой мешок» под Работино: это провал «контрнаступа»? Эксперты считают, что в боях на этом направлении украинские штурмовые группы не могут прорвать линию российской обороны

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» в Работино и понесли «колоссальные» потери из-за массированных ударов со стороны российских войск. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Почему ВСУ продолжают штурмовать Работино, действительно ли их наступление уже стратегически провалилось — в материале NEWS.ru.

Что происходит у села Работино

По словам Рогова, ситуация в Работино повторяет происходящее в Пятихатках, где ВСУ, по сути, сами себя загнали в «огневой мешок». Как добавил председатель движения «Мы вместе с Россией», украинские штурмовые группы не могут подойти близко к населенному пункту и прорвать линию российской обороны. В Министерстве обороны России эту информацию никак не комментировали.

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин предположил в разговоре с NEWS.ru, что подразделения ВСУ не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и инженерных заграждений.

Фото: МО РФ

Британское издание The Times подтвердило тяжелые потери ВСУ в Работино, процитировав украинского военнослужащего. «Я готов умереть, и 90 процентов наших парней тоже здесь умрут», — передает издание слова солдата одного из элитных подразделений ВСУ с позывным Боец.

Как ВС РФ отразили атаки под Работино

2 сентября командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский в интервью газете Guardian заявил, что украинские силы прорвали первую линию российской обороны на участке Работино — Вербовое.

В Минобороны РФ эту информацию опровергли. Согласно сводке ведомства, по состоянию на 3 сентября на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Штурмовой армейской авиацией и тяжелыми огнеметными системами западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 5 сентября, Генштаб ВСУ заявил, что украинские войска добились успехов в направлении Новопрокоповки на Ореховском участке. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали, но отметили, что за сутки были отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино. Как отмечают российские военкоры, оба села не контролируются ВСУ, бои за них продолжаются.

Что означает заминка ВСУ у Работино

47-я механизированная и 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ — части, подготовленные по стандартам НАТО и снабженные большим количеством бронетехники Альянса и вооружений. Они находились во втором эшелоне и были предназначены для развития украинского наступления в случае прорыва обороны Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Однако большие потери заставили командование ВСУ ввести эти бригады в бой.

По словам военного эксперта, полковника Михаила Тимошенко, это свидетельствует о том, что стратегически ВСУ уже свое наступление проиграли. Эксперт пояснил, как строится прорыв обороны.

«Сначала идет разведка боем. Нащупали стык подразделений, в который вроде можно проскочить — туда наносится удар. Стыки — это золотое дно, если удается нащупать их», — сказал Тимошенко.

Далее, по его словам, идет эшелон прорыва, те части, которые пробивают линию обороны. А за ними идет еще один эшелон, — расширения этого прорыва. Он сворачивает прорванные фланги противника и расширяет прорыв, после чего выходит на оперативный простор в тыл обороняющихся.

«Так в теории по науке. А сейчас ВСУ практически уже бросили в бой свой второй эшелон, который был предназначен для расширения прорыва и выхода в наши тылы. Но никакого прорыва у них еще нет. Побили их, побили. Не хватило им сил, техники, личного состава. Стратегически они уже свое наступление проиграли», — пояснил Тимошенко.

Чем так важно Работино в стратегическом смысле

Он добавил в разговоре с NEWS.ru, что прорыв нашей обороны у села Работино позволит ВСУ выйти на удобную для использования техники НАТО местность. «Если посмотреть на карту, то куда выводит работинское направление? Через высотки (правда, там еще придется прорывать нашу оборону) — на совершенно ровную местность до самого Азовского моря», — пояснил Тимошенко.

Фото: Давид Нармания/РИА Новости Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области

Он также уточнил, что Работино — это село на трассе, которая важна для снабжения войск. «Нынешние войны идут по дорогам: нужна трасса, нужна логистика. Нужно подвозить боеприпасы, продовольствие, вывозить раненных. То есть ВСУ хотелось бы узел дорог забрать. А то, что не получается — значит, сил не хватает, расчеты были неверны», — отметил полковник.

Как военкор Стешин прокомментировал ситуацию в Работино

Военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале отметил, что заявления командования ВСУ о прорыве первой линии российской обороны не соответствуют действительности. По его словам, еще со времен Первой мировой войны линии обороны создаются в таком порядке: первая — это предполье, вторая — это линия сопротивления — основная позиция, третья — это последняя позиция.

«Для успеха своего летнего „контрнаступа“ и выхода к Мелитополю украинской армии надо было прорвать первую линию российской обороны очень быстро, желательно в первые сутки. То, что в Киеве заговорили о прорыве первой линии только через три месяца, означает полный провал наступления», — объяснил Стешин.

Фото: МО Украины

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