Названо уникальное оружие КНДР, способное помочь России в СВО Военэксперт Клинцевич заявил о заинтересованности РФ в корейском орудии «Коксан»

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

КНДР обладает обширной сетью военной инфраструктуры, поэтому сотрудничество с этим государством может быть полезным для российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, Россия заинтересована в 170-мм орудии «Коксан» — уникальной разработке северокорейских инженеров, обладающей дальностью стрельбы до 50 километров. При этом эксперт добавил, что в первую очередь российским вооруженным силам могли бы понадобиться снаряды.

Первое, что нас интересует — снаряды. Второе — орудийные стволы для замены после большого настрела. И, собственно, сами орудийные системы. У КНДР есть уникальные разработки, например 170-мм орудие «Коксан» с дальностью стрельбы до 50 км. Такая дистанция нам бы пригодилась. У КНДР свыше 10 тысяч артиллерийских систем разных типов, — рассказал Клинцевич.

Фото: US Army САУ «Коксан», захваченная американцами в Ираке

Помимо снарядов и артиллерийских орудий КНДР также может предложить российской армии и другую военную технику. В частности, Северная Корея обладает большим количеством реактивных систем залпового огня скрытого формата. Отличительной особенностью таких систем является их замаскированность под гражданские грузовики. Наконец, КНДР может предложить и более современные средства ведения боевых действий.

Возможно, у КНДР есть очень мощные и дальнобойные БПЛА, не хуже иранских. Им есть чем поделиться с нами, — подытожил военный эксперт.

Как сообщалось ранее, армия КНДР получила подводную лодку с ядерным оружием. По данным государственной радиостанции «Голос Кореи», торжественная церемония спуска подлодки на воду была приурочена к Дню образования страны. Участие в ней принял лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.