Конфликт на Украине могут поставить на паузу: время работает на Россию Американцы четко указали союзникам и Зеленскому их место

Фото: МО РФ

Заявление Белого дома о том, что в настоящий момент США не видят возможности завершения конфликта на Украине на устраивающих Вашингтон условиях, могло бы выглядеть сенсацией, если бы оно реально не отражало сути заокеанской политики. В маленьком пассаже фактически читается однозначное послание всем сторонам, так или иначе вовлеченным в военные действия.

Зачем дезавуировали Блинкена

Буквально на днях спешно прилетевший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен пафосно заявил, что, мол, Зеленский готов к переговорам, но слово за Москвой. Дескать, «для танго нужны двое». Блинкен откровенно лицемерил. Ему ли не знать, что Россия постоянно предлагает начать диалог. Однако сейчас выходит, что госсекретарь оказался вдвойне в глупом положении.

Москва-то готова к переговорам не только по Украине, но и по всем аспектам архитектуры европейской и глобальной безопасности. А не готов-то, оказывается, Вашингтон. А Блинкен в Киеве просто сотрясал воздух, словно не зная, что украинский президент Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

Как сказал бы в таком случае бывший президент США Рональд Рейган, правая рука не знает, что делает крайне правая. Но в принципе американское государство играет в свою обычную многоголосицу, чтобы иметь свободу рук при любом повороте событий. Заявлений параллельно делается много, и тот факт, что одни могут противоречить другим, в Вашингтоне никого не смущает.

Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press Энтони Блинкен

Союзники опущены ниже плинтуса

И прежде не было никаких иллюзий. Просто заявление Белого дома подтвердило крайне неприятный для гордых европейцев факт. Естественно, в официальных строках не упоминаются ни Франция, ни Германия, но все политики умеют читать между строк. Какой смысл Олафу Шольцу или Эммануэлю Макрону пытаться дозваниваться до Кремля, если оценивать обстановку и принимать решение о возможности компромисса будут за океаном? И в Москве на этот счет нет никаких иллюзий.

Притом что в последние месяцы американцы переложили основную тяжесть поддержки Киева на своих европейских союзников. А потому в Европарламенте Урсула фон дер Ляйен, которую китайцы вслед за Макроном окрестили «американским пуделем», может сколько угодно разглагольствовать о европейских планах в отношении Украины, еврокомиссар Ильвар Йоханнсон будет продолжать в президиуме показным образом вязать носки. Ей и другим евробюрократам все в доступной форме уже объяснили. Можно расслабиться.

Москва слезам не верит

Понятно, что для нас в заявлении Белого дома прозвучала лишь констатация порядка вещей. Изначально все наши специалисты неизменно подчеркивали, что Киев живет по инструкциям, поступающим из Вашингтона. А потому реальные переговоры о комплексном урегулировании будут вестись не с Киевом и даже не с Североатлантическим альянсом, а с вашингтонской администрацией, которая по случаю приближения президентской гонки находится в определенном цейтноте.

Джо Байден слишком глубоко увяз в украинской истории и связал с ней свои политические перспективы. Но, похоже, в Белом доме не могут решить, какие же условия завершения конфликта на Украине устроят администрацию. Проблема в том, что условия эти напрямую зависят от положения на поле боя и находятся в изменчивой динамике.

На фоне провала украинского «контрнаступа» затихли разговоры о переговорах с Россией с позиции силы. Сейчас еще теплится надежда на наше истощение. Но даже некоторые вчерашние ястребы намекают на урегулирование по «корейскому варианту», хотя живы еще и надежды на военный перелом — благодаря очередному чуду-оружию.

Вашингтон откровенно объявил о паузе, но в Москве понимают, что время работает на нас.

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