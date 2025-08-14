Бесятся от зависти: зачем Лондон хочет устроить экокатастрофу в Черном море

Спецслужбы Великобритании могут готовить атаку на российские нефтяные танкеры в Черном море, чтобы впоследствии обвинить Москву в экологической катастрофе, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». По его информации, недавно на маршруте танкера «Анна» под российским флагом оказались морские дроны Украины — программу безэкипажных катеров ВСУ курируют англичане. Зачем Лондону атаковать наш танкер и что этому может противопоставить РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах диверсии

Спецслужбы Великобритании, вероятно, готовят нападение на российские нефтяные танкеры в Черном море с целью обвинить Россию в разливе нефти и экологической катастрофе. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа», близкий к ВДВ РФ. По информации канала, недавно на маршруте следования нефтяного танкера «Анна», шедшего под российским флагом, были замечены три безэкипажных катера Украины. Танкер двигался в направлении пролива Босфор от берегов Краснодарского края.

Авторы канала предположили, что группа украинских морских беспилотников наблюдала за маршрутами движения российских торговых и грузовых судов.

«К концу суток БЭК продвинулись в северо-восточном направлении к побережью Краснодарского края, но при этом находились около 250 км юго-западнее Севастополя в районе ожидания с выключенными спутниковыми антеннами. Судя по их действиям и передвижениям, группа украинских морских беспилотников наблюдала за маршрутами движения российских торговых и грузовых судов, которые перемещаются через пролив Босфор», — предположили авторы канала.

По их данным, в составе группы находились морские дроны — носители противотанковых ракет и БПЛА типа FPV. Кроме того, в группе был и катер-камикадзе, снаряженный усиленным зарядом взрывчатки. По мнению канала, нельзя исключать, что ВСУ готовятся к диверсиям с применением указанных БЭК против нефтяных танкеров РФ в рамках плана британских спецслужб.

Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее проходила информация, что британцы обустроили базу своих спецслужб в районе Очакова и курировали программу применения БЭК украинскими военными.

Зачем британцам теракт в Черном море

Сенатор Владимир Джабаров пояснил NEWS.ru, что основная цель деятельности английских спецслужб сейчас — это сорвать переговоры Путина и Трампа на Аляске.

«Главная мотивация Лондона — это именно попытка срыва переговоров с помощью провокации. Потому что Великобритания давно не представляет собой серьезную военную силу в плане геополитики. Однако в плане организации диверсий, переворотов и политических пакостей „бриттам“ нет равных. Я думаю, что все интриги, которые плетет Лондон, мы видим в реальности и на Украине, и в России, и в других странах, и на Ближнем Востоке — везде, где побывала нога британских „специалистов“. Везде после этого возникают ссоры, скандалы, нестабильность, и эти провокации для Лондона имеют определенное значение», — пояснил Джабаров.

Опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что Евросоюз категорически не устраивает ситуация, при которой Путин и Трамп ведут разговор напрямую, без учета интересов европейцев. И диверсия с последующим обвинением Москвы во всех грехах может, по мнению европейцев, расстроить планы встречи двух президентов и заставить Трампа внимательнее отнестись к пожеланиям Брюсселя, а то и конкретно Лондона.

Насколько вероятна атака в Черном море

Военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин сказал NEWS.ru, что опасность атаки вполне реальна.

«Я думаю, вероятность высока, особенно сейчас, перед переговорами лидеров России и США на Аляске. Потому что британцы — пакостники, и у них здесь больший опыт. У Украины меньший, но тоже есть, потому что бандеровцы по этой части большие мастаки. Кстати, их тоже после войны обучали в том числе и британцы. Поэтому сейчас может быть все что угодно, и они могут пойти на все. Надо вообще-то проявлять чрезвычайную бдительность, боевую настороженность. Если это БЭК, значит, их надо уничтожать. Повторяю, что вот эти дни — перед переговорами — очень и очень напряженные. И это ощущается буквально везде: и на линии соприкосновения, и в тылу, и в том числе на Черном море», — пояснил Дандыкин.

Что может противопоставить Россия

По словам экспертов, у российских военных есть богатый опыт и новые разработки в области использования противодиверсионных сил на море. ВС РФ могут задействовать собственные беспилотники — как воздушные, так и морские — для обнаружения и предотвращения атаки. А также устроить блокаду и постоянные обстрелы районов украинского побережья, где возможен спуск на воду БЭК.

По словам Дандыкина, Черноморский флот уже делает все, что может сделать по части уничтожения БЭК и воздушных беспилотников.

«Добавим сюда сухопутную составляющую: береговые ракетные войска. Все задействовано. Вот сейчас я думаю, уже есть возможность использовать и свои безэкипажные катера против врага, чтобы у него в море ничего не выходило. Я имею в виду блокирование Очакова и не только. Вполне вероятно, что это уже происходит или произойдет в ближайшем будущем», — сказал Дандыкин.

