ВСУ атаковали нефтебазу в Севастополе: новости СВО на утро 29 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: t.me/razvozhaev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в микрорайоне Казачья Бухта произошло возгорание топливного резервуара после удара беспилотника. По его словам, площадь пожара с 4-м классом опасности составила 1000 квадратных метров. Губернатор отметил, что на месте инцидента работают экстренные службы.

Позже он опубликовал в своем Telegram-канале видео пожара на нефтебазе. На кадрах видно, как крупные языки пламени поднимаются вверх, окруженные клубами темно-серого дыма. Глава региона отметил, что объем топлива большой, поэтому на локализацию возгорания потребуется время. На месте случившегося находятся 18 пожарных расчетов и 60 огнеборцев, ожидается прибытие пожарного поезда. Глава региона подчеркнул, что никто из людей не пострадал. По его словам, угрозы гражданским объектам нет.

Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Донецка возросло до девяти, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Один из украинских боеприпасов попал в маршрутное такси, что и привело к гибели людей. Сообщается о попадании боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра.

Житель Донецка Михаил рассказал NEWS.ru, что было пять прилетов. Один из снарядов угодил прямо в автобус. Мужчина отметил, что шансов выжить у людей не было. По его словам, одним из погибших был ребенок шести-семи лет.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после обстрелов Донецка призвал не бить по гражданской инфраструктуре. Он напомнил, что, согласно международному гуманитарному праву, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены. С ним согласился координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Мэтью Холлингсворт, который повторил призыв Дюжаррика.

В общей сложности за последние сутки украинские вооруженные формирования 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. При этом было выпущено 259 боеприпасов. Под обстрелом оказались районы 11 населенных пунктов ДНР: Горловка, Новоселовка Вторая, Красный Партизан, Васильевка, Яковлевка, Донецк, Еленовка, Петровское, Егоровка, Владимировка, Никольское.

В Киеве, а также в 16 восточных и центральных областях Украины вечером 28 апреля звучала воздушная тревога. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил о вероятности ракетных обстрелов. Он призвал не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в бомбоубежищах.

США отправили Украине датчики для обнаружения всплесков радиации от взрывов ядерного оружия или «грязной бомбы», сообщает The New York Times. По данным журналистов, оборудование нужно для доказательств на случай, если РФ решится на ядерную атаку. Устанавливают датчики и обучают персонал эксперты Группы аварийной ядерной поддержки (NEST). По словам ее представителя, сеть оборудования развернута «по всему региону», оно сможет оценить размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва, а также не позволит «использовать ядерное оружие на Украине без указания авторства».

Профильный комитет палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, которая обязывает Белый дом и Пентагон раскрыть сведения о количестве американских военных на территории Украины. За документ проголосовали 22 члена комитета, а 20 — высказались против. Теперь резолюция будет рассматриваться всем составом нижней палаты конгресса. Если документ поддержит большинство ее членов, то президент Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны будут в двухнедельный срок сообщить законодателям требуемую информацию.

Фото: МО РФ

Более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники были уничтожены группировкой ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, сообщили в Минобороны России. Это помогло предотвратить разведку ВСУ боем. Кроме того, ракетно-артиллерийскими ударами РСЗО «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» уничтожены 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 солдат ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка. Также ЗРК «Оса-АКМ» сбил беспилотный летательный аппарат «Лелека».

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР). В результате были уничтожены более 10 солдат ВСУ.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предсказал вывод американских войск с Украины. Риттер утверждает, что американцы «просто уйдут и вернутся в свою крепость». Те, кто полагался на поддержку США и рисковал всем, останутся один на один с проблемами, объяснил он. Экс-разведчик привел ситуацию в Афганистане в качестве примера. По его мнению, американская политика в стране закончилась позором и унижением, но США не столкнулись с последствиями. Риттер заметил, что достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть происходящее. Он предполагает, что с Украиной случится то же самое.

Военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны Украины Владимир Киндюк, попавший в плен, рассказал о приказе командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) экономить патроны на Кременском направлении для будущего контрнаступления. По его словам, военным выдавали всего пять магазинов для автомата на сутки из-за нехватки патронов. Командование требовало стрелять одиночными выстрелами, чтобы сэкономить патроны для контрнаступления и использовать только прицельные выстрелы. Военнопленный также отметил, что украинские военные не верят в успех контрнаступления, так как на позициях остались лишь мобилизованные солдаты, без кадровых военнослужащих и офицеров.