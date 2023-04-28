Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до девяти

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Донецка возросло до девяти, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Ранее было известно о семи жертвах обстрела.

В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять гражданских лиц (шесть женщин и двое мужчин), в том числе ребенок — девочка восьми лет, — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что еще 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрелам ВСУ подверглись три района города — Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский. Один из украинских боеприпасов попал в маршрутное такси, что и привело к гибели людей. Кроме того, под обстрел попали гражданские объекты в Киевском, Ворошиловском и Куйбышевском районах. Сообщается о попадании боеприпаса в здание Республиканского травматологического центра.

Накануне стало известно, что в Донецке пятеро детей подорвались на мине «Лепесток». Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему грозит ампутация ноги. Состояние остальных детей оценивается как средней тяжести.