Киев потерял более 50 военных на двух направлениях Минобороны: Киев потерял более 50 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Фото: МО Украины

Более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники были уничтожены группировкой ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Таким образом удалось предотвратить разведку ВСУ боем.

На Южно-Донецком направлении были предотвращены две попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», а также обнаружена и уничтожена артиллерийским огнем разведгруппа. Ликвидированы 16 боевиков, — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны РФ, ракетно-артиллерийским ударом РСЗО «Ураган», САУ «Малка» и «Гиацинт» уничтожены 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники противника и более 20 боевиков в районе населенного пункта Елизаветовка. Также ЗРК «Оса-АКМ» сбил беспилотный летательный аппарат «Лелека».

На Запорожском направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 нанесен удар по опорному пункту противника в районе населенного пункта Малиновка, ликвидировано более 10 боевиков, — добавляется в сообщении.

Кроме того, ЗРК «Тор» сбил БПЛА «Фурия», а в районе населенного пункта Новоандреевка уничтожен бронеавтомобиль противника.

Накануне стало известно, что в Донецке пятеро детей подорвались на мине «Лепесток». Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему грозит ампутация ноги. Состояние остальных детей оценивается как средней тяжести.