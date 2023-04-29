В ООН призвали не бить по городской инфраструктуре после обстрелов Донецка Дюжаррик призвал прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру после обстрелов Донецка

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик после обстрелов Донецка призвал не бить по гражданской инфраструктуре, сообщает телеканал Al Jazeera. Он напомнил, что, согласно международному гуманитарному праву, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

Важно напомнить, что мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам, — сказал Дюжаррик.

С ним согласился координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Мэтью Холлингсворт, который повторил призыв Дюжаррика.

28 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрелам ВСУ подверглись три района города — Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский. Один из украинских боеприпасов попал в маршрутное такси, что и привело к гибели людей. По словам очевидцев, было пять попаданий снарядами, один из которых попал в автобус. По данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), число погибших в результате обстрела украинскими войсками Донецка возросло до девяти.