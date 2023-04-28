NYT: США отправили Украине датчики для обнаружения ядерных взрывов

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

США отправили Украине датчики для обнаружения всплесков радиации от взрывов ядерного оружия или «грязной бомбы», сообщает The New York Times. По данным журналистов, оборудование нужно для доказательств на случай, если РФ решится на ядерную атаку.

Устанавливают датчики и обучают персонал эксперты Группы аварийной ядерной поддержки (NEST). По словам ее представителя, сеть оборудования развернут «по всему региону», оно сможет оценить размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва, а также и не позволит «использовать ядерное оружие в Украине без указания авторства».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие скрепой для сохранения России. Он также добавил, что обладая ядерным оружием, нужно быть готовым к его применению, и это должны учитывать страны, которые Москва «вполне адекватно называет вражескими».

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия придерживается моратория на испытательные взрывы ядерного оружия. При этом он считает, что в мире нет потенциала для договоренности по уничтожению ядерного оружия.