Песков ответил на призыв США соблюдать мораторий на взрывы ядерного оружия Песков: Россия придерживается моратория на испытательные взрывы ядерного оружия

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Дмитрий Песков

Россия придерживается моратория на испытательные взрывы ядерного оружия, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на призыв американского посла в Москве Линн Трейси ко всем государствам соблюдать запрет на испытания ядерного оружия. По ее словам, именно РФ — единственная страна, которая говорит о возобновлении испытательных взрывов.

В настоящий момент все придерживаются этого моратория. Здесь больше нечего сказать, — ответил Песков.

Трейси в интервью также говорила, что нарушения Россией обязательств в рамках договора о контроле над ядерными вооружениями усложняют работу по сокращению рисков. Она также напомнила об угрозе применения ядерного оружия против Украины.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ядерное оружие скрепой для сохранения России. Он также добавил, что обладая ядерным оружием, нужно быть готовым к его применению, и это должны учитывать страны, которые Москва «вполне адекватно называет вражескими».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что целенаправленно активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в страну ядерного оружия. Он добавил, что не пытается «кого-либо запугивать или шантажировать», но хочет «обезопасить белорусское государство».