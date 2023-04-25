Медведев назвал ядерное оружие скрепой Зампред Совбеза Медведев: ядерное оружие имеет значение скрепы для сохранения России

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Дмитрий Медведев

Для России ядерное оружие имеет значение «скрепы» для сохранения цельности самой большой страны на планете, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Выступая на марафоне «Знание. Первые», политик отметил, что потенциальным противникам не стоит недооценивать государство в этих вопросах, передает РИА Новости.

Для существования России <...> в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство, — заявил Медведев.

Политик напомнил, что Россия может применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы существованию государства, как записано в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Медведев указал, что документ предусматривает возможность такого ответа на агрессию с применением неядерных средств. Он также добавил, что, обладая ядерным оружием, нужно быть готовым к его применению, и это должны учитывать страны, которые Москва «вполне адекватно называет вражескими».

Поэтому все эти разговоры о том, что «русские никогда этого не сделают», или наоборот, «русские нас все время пугают применением ядерного оружия» — они ничего не стоят, — констатировал зампред СБ.

Также Медведев заявил на марафоне, что «тихий раздел» территорий Украины между Польшей, Венгрией и Румынией лучше, чем вступление страны в НАТО или третья мировая война. По его словам, страны Европы уже «десятки лет мечтают» забрать себе западные части Украины, хотя этого желают далеко не все украинцы.