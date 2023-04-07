В Кремле сомневаются, что мир в скором времени откажется от ядерного оружия

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Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс»

Уничтожение всего ядерного оружия в мире потребует достижения определенного консенсуса, сейчас едва ли есть потенциал для таких общих договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующую идею белорусского лидера Александра Лукашенко, передает РИА Новости. Песков не поверил в то, что мир в скором времени сможет отказаться от ядерного оружия, пишет РИА Новости.

Это потребует единого консенсуса, в то же время, наверное, вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности, — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков сказал, что планы по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии не потребуют пересмотра российской ядерной доктрины.

Ранее госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что российское ядерное оружие может быть размещено в любой точке на территории Белоруссии. По его словам, тактические боезаряды не обязательно размещать у границ с Польшей, Литвой или Латвией. Вольфович предположил, что до применения дело не дойдет.

Госсекретарь Совбеза отметил, что протяженность западной границы Белоруссии составляет 600 км. По его словам, это позволяет разместить оружие в любой точке, таких мест «очень много».