В Конгрессе США потребовали раскрыть число американских военных на Украине Конгрессмены США одобрили резолюцию о раскрытии числа американских военных на Украине

Фото: US Army

Профильный комитет палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, которая обязывает Белый дом и Пентагон раскрыть сведения о количестве американских военных на территории Украины, сообщает РИА Новости. За документ проголосовали 22 члена комитета, а 20 — высказались против.

Теперь резолюция будет рассматриваться всем составом нижней палаты конгресса. Если документ поддержит большинство ее членов, то президент Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны будут в двухнедельный срок сообщить законодателям требуемую информацию.

Как сообщалось ранее, автором резолюции выступил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Политик подготовил документ после утечки в Сеть секретных документов Пентагона, согласно которым на Украине в настоящее время находятся по меньшей мере 14 военнослужащих спецсил США. Конгрессмен отметил, что данный факт повышает риск вовлечения США в конфликт с Россией.

В середине апреля стало известно о гибели на Украине ветерана воздушно-десантной дивизии США Криса Кэмпбелла, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Боец был убит в ходе боев за Артемовск.