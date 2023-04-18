В конгрессе США заинтересовались своими военными на Украине Конгрессмен Гетц предложил затребовать у Пентагона подробности о военных США на Украине

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Резолюцию с требованием к президенту США Джо Байдену раскрыть подробности о намеченной помощи Украине внес конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц. Также документ содержит предписание к Пентагону поделиться с законодателями деталями присутствия американских военных в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте законодателя.

Конгрессмен Гетц представил резолюцию с запросом, принуждающим президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов о намеченных планах военной помощи Украине. Кроме того, резолюция предписывает министру обороны Ллойду Остину раскрыть количество военных, включая специальные силы, размещенных на Украине без разрешения конгресса, — сообщается на сайте Гетца.

Там также добавляется, что в случае принятия резолюции, она должна быть выполнена в течение двух недель.

По словам законодателя, недавняя утечка секретных материалов Пентагона раскрыла, что на Украине в настоящее время пребывают порядка 14 военных из спецсил. При этом не сообщается, что они занимаются охраной посольства Вашингтона в Киеве.

По мнению Гетца, присутствие американских военных на Украине увеличивает риск вовлечения США в конфликт с ядерной державой.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль в интервью изданию Foreign Policy заявил, что США выражали обеспокоенность из-за возможного применения поставляемых Украине вооружений для ударов по России. По словам замминистра обороны по политическим делам, несмотря на то что Белый дом делает все возможное для поддержки Киева, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт, а также в его перерастании в третью мировую войну. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден это ясно дал понять.