США зареклись от третьей мировой войны Пентагон: США беспокоит применение поставляемых Украине вооружений для ударов внутри России

Фото: Министерство обороны РФ

США выражали обеспокоенность из-за возможного применения поставляемых Украине вооружений для ударов по России, заявил замглавы Пентагона Колин Каль в интервью изданию Foreign Policy. По словам замминистра обороны по политическим делам, несмотря на то что Белый дом делает все возможное для поддержки Киева, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт, а также в его перерастании в третью мировую войну. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден это ясно дал понять.

Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России, — заявил Каль.

Чиновник в то же время назвал ошибочным мнение, что США сдерживаются по большому числу вопросов из-за опасений эскалации.

Также Каль заявил, что хотя Конгресс США выделяет «экстраординарные» объемы финансирования для поддержки украинской армии, эти ресурсы, по его словам, не безграничны. Замглавы шефа Пентагона допустил, что все эти деньги могут быть потрачены на поставку Киеву истребителей F-16, на реализацию которой Штатам потребуется около полутора лет.

Ранее издание Newsweek сообщило, что контрнаступление ВСУ может начаться 30 апреля. Журналисты пришли к такому выводу на основании утекших в Сеть документов Пентагона.