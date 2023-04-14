Стало известно о гибели американского наемника в Артемовске «РВ»: в Артемовске ликвидирован ветеран воздушно-десантной дивизии США Крис Кэмпбелл

Фото: Соцсети

Крис Кэмпбелл

В Артемовске уничтожили американского наемника Криса Кэмпбелла, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». До участия в боевых действиях на стороне ВСУ он служил в 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США.

В Бахмуте ликвидирован ветеран десанта США Крис Кэмпбелл, — говорится в сообщении.

Ранее бывший наемник из США Джон Макинтайр рассказал, что в 2022 году хотел сражаться в зоне специальной военной операции на стороне России, но позже решил завербоваться в «Украинский иностранный легион», чтобы помогать собирать разведывательные данные для Москвы.

Макинтайр ранее рассказал, что военнослужащие ВСУ продают полученное от США вооружение преступникам. Он подчеркнул, что на Украине распространено воровство, а многие офицеры имеют дорогие автомобили.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, на Запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом возраст наемников — около 20 лет. Также Рогов отметил, что на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских наемников в данном районе.