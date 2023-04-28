«Было пять прилетов»: очевидец рассказал об обстреле Донецка Очевидец рассказал об обстреле Донецка 28 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Житель Донецка Михаил рассказал NEWS.ru об обстреле города, в котором погибло по последним данным 9 человек. По словам Михаила, было совершено пять «прилетов». Один из снарядов угодил прямо в автобус. Мужчина отметил, что шансов выжить у них не было.

Было пять прилетов. Я прибежал к автобусу, увидел, что дым пошел. Прибежал, а там — уже люди сгоревшие. Одна воронка рядом. Еще один снаряд сдетонировал прямо в автобусе. Ребята говорят, что еще три снаряда дальше пролетело. Куда они целятся? Они целятся в пункт травматологии? <...> Я видел, что скорая забирала людей, тех, кто рядом был. У тех, кто находился в автобусе — шансы выжить были нулевые, — рассказал Михаил.

Мужчина заметил, что одним из погибших был ребенок 6-7 лет.

Жалко ребенка погибшего. Судя по останкам ему 6-7, максимум 8 лет. Он только жить начал. Ну, Зеля (президент Украины Владимир Зеленский — примечание NEWS.ru) вешайся, — добавил очевидец.

28 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что обстрелам ВСУ подверглись три района города — Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский. Один из украинских боеприпасов попал в маршрутное такси, что и привело к гибели людей.

По данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), число погибших в результате обстрела украинскими войсками Донецка возросло до девяти.