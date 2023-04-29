Украинский пленный рассказал о приказе экономить патроны для наступления Пленный Киндюк: командование приказало ВСУ экономить патроны для контрнаступления

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Военнослужащий 100-й бригады территориальной обороны Украины Владимир Киндюк, попавший в плен, рассказал РИА Новости о приказе командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) экономить патроны на Кременском направлении для будущего контрнаступления. Согласно его словам, военным выдавали всего пять магазинов для автомата на сутки из-за нехватки патронов.

Командование требовало стрелять одиночными выстрелами, чтобы сэкономить патроны для контрнаступления и использовать только прицельные выстрелы. Военнопленный также отметил, что украинские военные не верят в успех контрнаступления, так как на позициях остались лишь мобилизованные солдаты, без кадровых военнослужащих и офицеров.

26 апреля днем власти Украины и России договорились об очередном обмене военнопленными. Так, в Минобороны РФ заявили, что из украинского плена были освобождены 40 российских солдат. В ведомстве подчеркнули, что на Украине им грозила смертельная опасность. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что из российского плена на родину вернулись 44 военнослужащих, включая 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Он также заявил, что среди пленных есть раненые.