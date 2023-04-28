В Киеве и 16 областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киеве, а также в 16 восточных и центральных областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Как заявил в своем Telegram-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак, велика вероятность ракетных обстрелов. Он призвал не игнорировать воздушную тревогу и прятаться в бомбоубежищах.

Тревогу не игнорируйте. <...> Есть ракетная угроза, — написал Ермак.

Глава Киевской военной горадминистрации Сергей Попко ранее рассказал, что в ночь на 28 апреля Киев подвергся многочисленным обстрелам. По его словам, город обстреливали с самолетов. Он уточнил, что всего в столице было сбито 11 крылатых ракет и два беспилотника. Пострадавших нет.

Также об обстрелах сообщил мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, в результате атаки скончались женщина и трехлетний ребенок. Кроме этого, глава Черкасской облгорадминистрации Игорь Табурец рассказал о взрывах в городе Умань. По последним данным, скончались 22 человека, еще 18 получили ранения. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Киевской, Николаевской и Полтавской областях.