Американский экс-разведчик предсказал уход США с Украины Экс-разведчик Риттер: США уйдут с Украины, выключив телевизор, как делали раньше

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предсказал вывод американских войск с Украины. Риттер утверждает, что американцы «просто уйдут и вернутся в свою крепость».

Те, кто полагался на поддержку США и рисковал всем, останутся один на один с проблемами, объяснил он. Экс-разведчик привел ситуацию в Афганистане в качестве примера.

По его мнению, американская политика в стране закончилась позором и унижением, но США не столкнулись с последствиями. Риттер заметил, что достаточно было просто выключить телевизор, чтобы не видеть происходящее. Он предполагает, что с Украиной случится то же самое.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что в ответ на размещение ракет «Темный орел» (Dark Eagle) Соединенными Штатами в Германии Россия может установить гиперзвуковые ракеты «Циркон» на границе с Западом. Он пояснил, что Россия сможет установить их вне досягаемости украинских ракет и направить на столицы стран НАТО.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По словам Макгрегора, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.