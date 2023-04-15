В США предупредили Зеленского о желании солдат ВСУ повесить его Полковник в отставке Макгрегор: ВСУ хотят повесить Зеленского из-за его предательства

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что украинские военные возмущены предательством президента Владимира Зеленского и даже говорят о желании повесить его вместе с командой. По словам Макгрегора, проблема коррупции в украинской армии находится на своем пике.

Если зайти в Telegram и успеть увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их еще не удалили, то можно услышать, как они все это обсуждают. Да, даже украинские солдаты обо всем этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали, — заявил офицер.

Макгрегор считает, что к таким настроениям среди ВСУ привели «сотни миллионов долларов, которые появляются в самых разных местах, и пропажа военного оборудования» на Украине.

Ранее стало известно, что европейские союзники Украины сомневаются в том, что масштабное наступление Киева закончится успехом. Причиной является подготовленность Вооруженных сил России к маневрам Украины. В некоторых европейских странах реалистичной целью называют продвижение украинских войск на расстояние около 30 км, что создало бы условия для «более глубокого наступления» в 2024 году.