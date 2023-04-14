Bloomberg: союзники Киева разочаровались в его «грядущем наступлении»

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Европейские союзники Украины сомневаются в том, что масштабное наступление Киева закончится успехом, сообщает Bloomberg. По данным издания, причиной является подготовленность Вооруженных сил России к маневрам Украины.

По информации Bloomberg, в некоторых европейских странах реалистичной целью называют продвижение украинских войск на расстояние около 30 км, что создало бы условия для «более глубокого наступления» в 2024 году.

Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заявил, что украинское контрнаступление готово на 90% и его начало откладывается только из-за неблагоприятных погодных условий. По его словам, для танковой операции требуется просохший грунт.

Экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что ВСУ отложили запланированное наступление из-за технического превосходства российской армии. По его словам, американские военные, курирующие организацию атаки, видят, как ВС РФ насыщаются современными средствами вооружения, которые легко могут противостоять оставшейся на Украине технике.