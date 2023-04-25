Стало известно, как Россия может ответить на размещение ракет в Германии Военный эксперт Прохватилов: в ответ на размещение ракет в ФРГ Россия установит «Цирконы» на границе

Фото: Министерство обороны РФ

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

В ответ на размещение ракет «Темный орел» (Dark Eagle) Соединенными Штатами в Германии Россия может установить гиперзвуковые ракеты «Циркон» на границе с Западом, считает старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. В разговоре с НСН он пояснил, что Россия сможет установить их вне досягаемости украинских ракет и направить на столицы стран НАТО.

Нужно размещать «Цирконы» на западных границах вне досягаемости украинских ракет, на расстоянии, на котором мы можем поразить столицы стран НАТО. <...> Я думаю, это будет сделано в ответ на то, что американцы собрались разместить гиперзвуковые ракеты «Темный орел» с ядерными боеголовками в Германии, — отметил Прохватилов.

По словам военного эксперта, разработка наземного варианта гиперзвуковых ракет уже ведется. Он уточнил, что их размещение таким образом будет логично, так как они не перехватываются, а наземные «Цирконы» окажутся дешевле. Прохватилов пояснил, что сама ракета стоит около 200 млн рублей, в то время как корабль для ее перемещения — около 300 млн рублей. Кроме того, эксперт предложил размещать на границах другие российские ракеты.

Министр армии США Кристин Уормут ранее заявила, что американские сухопутные войска намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в течение 2023 года. Это произойдет, несмотря на недавнюю отмену испытаний такого оружия. Она подчеркнула, что в настоящее время намечаются новые сроки испытания.