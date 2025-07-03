В Госдуме поставили точку в споре о штурме Сум армией России Депутат Вассерман: ВСУ будут морить голодом жителей Сум при окружении

Вооруженные силы Украины будут морить голодом жителей Сум при окружении города ВС России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он отметил, что российские войска вряд ли пойдут на штурм Сум. По его словам, такой подход позволит минимизировать потери среди личного состава армии России, но создаст крайне тяжелые условия для окруженных подразделений ВСУ

Мы вряд ли будем штурмовать Сумы, а скорее обойдем, поставим заслон, чтобы ВСУ не смогли оттуда выскочить. Затем двинемся дальше окружать вражеские войска. Тем жителям, кто окажется в окружении, намного легче не станет. Их будут попросту морить голодом, чтобы сами террористы могли хоть как-то выжить, — высказался Вассерман.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что украинские города Сумы и Харьков войдут в буферную зону России. По его словам, они могут оказаться под контролем российской армии в случае дальнейшего наступления. Он отметил, что судьба городов во многом зависит от действий украинской стороны, включая возможные удары по мирным населенным пунктам.