Российские войска нанесли удары по украинским опорным пунктам под Марьинкой Минобороны: российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты под Марьинкой

Фото: Министерство обороны РФ

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» нанесли удары по двум опорным пунктам украинских войск в районе села Пречистовка (Марьинский район ДНР), передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева. В результате были уничтожены более 10 солдат ВСУ.

Экипажами тяжелых огнеметных систем нанесены удары по двум опорным пунктам противника в районе Пречистовки и ликвидировано более 10 боевиков, — сказал Гордеев.

Ранее более 50 украинских военных и 12 единиц легкобронированной и автомобильной техники были уничтожены группировкой ВС РФ «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки. Таким образом удалось предотвратить разведку ВСУ боем.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина о намерении ЧВК «Вагнер» приостановить огонь артиллерии, чтобы военкоры из США смогли спокойно отснять материал с территории боевых действий. Бизнесмен в аудиосообщении заявил, что «работа прессы — это святое», однако попросил ВСУ не подтягивать резервы вместе с журналистами. Позже Пригожин уточнил, что это была шутка.