Вертолеты Ка-52М нанесли удар по ВСУ в ДНР: новости СВО на утро 10 декабря Вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Модернизированные вертолеты Ка-52М впервые применили в зоне специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны. В ходе задания боевые машины нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на направлении в Донецке.

В результате атаки российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Летчик вертолета Ка-52М, известный под позывным Оса, отметил отсутствие сопротивления со стороны противника, добавив, что экипажи вернулись без происшествий.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 9 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Работа российской армии в зоне спецоперации

Самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев. По его словам, операции проводились в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Российские военные пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, также ударом тяжелых огнеметных систем уничтожена живая сила противника в опорных пунктах в районе Новомихайловки, а бомбардировщиками нанесены удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Прасковиевки.

В течение прошедшей недели в Херсонской области было поражено и уничтожено примерно 20 единиц боевой техники Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Наибольший вклад внесла группировка «Днепр» Воздушно-десантных войск с помощью беспилотных аппаратов Zala.

Военнослужащие фельдъегерской почтовой службы группировки российских войск «Запад» за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам на передовую, рассказали в МО РФ. Эксперты почтовой службы направляют почтовые отправления прямо в пункты временной дислокации воинских частей и добровольческих отрядов, участвующих в специальной военной операции.

Фото: МО РФ

ВСУ готовы сдать позиции, мобилизация оказалась бессмысленна

Киеву придется сдать некоторые территории и отступать на запад из-за неудобства обороны, заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью политическому обозревателю Юрию Романенко. По словам военнослужащего, это необходимо, чтобы снизить количество потерь.

Переломить ход боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет даже мобилизация остатков населения, рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов. По его словам, без западной техники нет смысла призывать людей.

Жданов также отметил, что инициатива на поле боя находится в руках российской армии. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что, по словам эксперта, поставило военнослужащих в крайне невыгодное положение. Помогут в этой ситуации только поставки оружия с Запада, заключил он.

ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Политик отметил, что в военкомате этим мужчинам обещают дать штабные и тыловые должности, но в военных частях нарушают все обещания.

США «сожгут дотла» Украину

Соединенные Штаты отвернулись от Украины, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, в будущем Вашингтон «сожжет дотла» свою бывшую марионетку.

По мнению политика, СМИ изменили риторику в отношении бывшей советской республики, потому что осознали — теперь Вашингтону и Киеву не по пути. Филиппо напомнил, что предупреждал об этом еще полтора года назад, но в ответ на это сталкивался лишь с оскорблениями.

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