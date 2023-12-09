«Очередной бред»: в ГД ответили на слова Кулебы о новом наступлении ВСУ Депутат Красов: Киеву лучше задуматься о переговорах с Москвой

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Киеву стоит заканчивать с лозунгами о контрнаступательных действиях ВСУ и задуматься о том, как оказаться с Россией за столом переговоров, прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о подготовке украинской армии к новым наступательным маневрам. В беседе с Lenta.ru он назвал бредом слова Кулебы о дальнейших планах ВСУ и выразил мнение, что украинский дипломат далек от военного дела.

Не к контрнаступательным, а к контротступательным маневрам, скорее всего, они готовятся. Это очередной бред от руководителя внешнего ведомства Украины. Вместо того, чтобы произносить какие-то лозунги, им лучше задуматься о том, чтобы сесть за стол переговоров, — сказал Красов.

Украинский министр в интервью американской газете The Wall Street Journal ранее заявил, что Вооруженные силы Украины разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Кулеба убежден, что любая пауза со стороны ВСУ в вооруженном конфликте даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым маневрам.

В начале декабря американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. По словам аналитика, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.