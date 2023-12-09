На Украине заявили о подготовке к новым наступательным операциям Кулеба: ВСУ готовятся к новым наступательным и оборонительным операциям

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Дмитрий Кулеба

Вооруженные силы Украины разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций, заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он убежден, что любая пауза со стороны ВСУ в вооруженном конфликте даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым маневрам.

Единственным результатом будет то, что Россия оправится от потерь и проблем, с которыми она столкнулась на Украине, и предпримет новое нападение. Мы готовим наши бригады для новых контрнаступательных и оборонительных операций, — сказал украинский министр.

Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что отсутствие ясности в вопросе о помощи от США помешает Киеву планировать свои действия на фронте. Он считает, что такая неопределенность уже приводит к хаосу в штабах ВСУ.

Газета The Washington Post ранее писала о том, что украинские мужчины призывного возраста уклоняются от службы. Одни покупают фальшивые документы, другие пытаются подкупить пограничников, чтобы покинуть страну. Самым загруженным направлением в стране для пытающихся ее покинуть нелегально украинцев сейчас является Львовская область. Также граждане Украины пересекают границу через горы и леса.