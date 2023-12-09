На Западе заявили о хаосе в штабах ВСУ NYT: Украина не сможет планировать операции на фронте из-за неясностей в США

Фото: МО Украины

Отсутствие ясности в вопросе о помощи от США помешает Киеву планировать свои действия на фронте, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в беседе с New York Times. Он считает, что такая неопределенность уже приводит к хаосу в штабах ВСУ.

Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать, — подчеркнул эксперт.

В публикации отмечается, что Белый дом уже стал сокращать пакеты помощи Украине. Стоимость закупленного для Киева или поставленного со складов вооружения в конце сентября рухнула до сотен миллионов долларов, что в разы меньше, чем $2,8 млрд, направленных Киеву в начале января. Последние пакеты помощи Вашингтон формирует на маленькие суммы, поскольку хочет растянуть оставшиеся у него средства на как можно более долгий срок, считает издание. Все это выливается в дефицит боеприпасов на фронте, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 47-й бригады ВСУ, ведущей боевые действия в районе Авдеевки, сталкиваются с нехваткой и низким качеством поставляемых им снарядов. По словам бойцов, еще летом ситуация была совсем иной, а сейчас открывать огонь приходится только в «критических ситуациях».