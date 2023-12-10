Российские военные нанесли 14 ударов по пунктам дислокации ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Самолеты группировки российских войск «Запад» нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад ВСУ возле пяти населенных пунктов, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки Дмитрий Шепелявцев. По его словам, операции проводились в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Экипажи оперативно-тактической авиации нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 21-й, 30-й, 41-й, 60-й механизированных и 68-й егерской бригад и подразделениям территориальной обороны в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка, — отметил офицер.

До этого подразделения российской группировки войск «Восток» успешно сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское. По словам начальника пресс-службы группировки Олега Чехова, также был нарушен подвоз боеприпасов к позициям 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Для срыва ротации использовалась артиллерия.

Кроме того, артиллеристы российской группировки провели ряд успешных операций, в результате которых были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.