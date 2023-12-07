Российская армия сорвала ротацию украинских войск под Старомайорским

Фото: МО РФ

Подразделения российской группировки войск «Восток» успешно сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старомайорское, сообщил начальник пресс-службы группировки Олег Чехов. По его словам, которые приводит РИА Новости, также был нарушен подвоз боеприпасов к позициям 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Для срыва ротации использовалась артиллерия.

В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского, — рассказал Чехов.

Отмечается, что в ходе боев на Южно-Донецком направлении также была уничтожена группа минирования, входящая в состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Она была замечена в районе населенного пункта Урожайное. Кроме того, артиллерийским огнем был поражен пункт временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и Константиновке, а также 58-й мотопехотной бригады. В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены иностранные гаубицы М777 и FH-70.

Как сообщалось ранее, российские десантники успешно уничтожили две украинские радиолокационные станции и мобильную станцию связи на правом берегу Днепра. Удар по противнику наносился барражирующим боеприпасом «Ланцет».