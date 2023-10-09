Российская армия отбила атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Подразделения группировки «Восток» успешно предотвратили попытки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова. При этом была ликвидирована разведывательная группа противника.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного. Вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ, — заявил Чехов.

Кроме того, артиллеристы группировки провели успешные операции, в результате чего были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о неудачной попытке ВСУ вытеснить российские подразделения на рубеже Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка. По его словам, украинские военные были частично уничтожены.

В свою очередь глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об успехах ВС РФ на Ореховском и Времевском направлениях специальной военной операции. По его словам, серая зона на Ореховском направлении расширена, ВСУ отброшены на 250–300 метров.