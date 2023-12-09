ВС России близки к взятию Марьинки: новости СВО на вечер 9 декабря Военкор Сладков: ВС России до взятия Марьинки осталось чуть-чуть

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российская пехота «прет вперед» в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике, написал военный корреспондент Александр Сладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что 150-й мотострелковой дивизии остался один квартал, а 5-я отдельная мотострелковая бригада заняла улицы Ивана Франко и Парижской Коммуны. По его словам, до взятия города под контроль Вооруженных сил РФ «осталось чуть-чуть». В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

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ВС России нанесли групповой удар по местам производства реактивных снарядов для систем «Ольха» и «Град», а также ракет «Гром», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.

За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ составили до 625 военнослужащих убитыми и ранеными. Российские войска поразили две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», два орудия Д-30 и другую военную технику ВСУ.

В Киеве планируют начать новое наступление

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что Вооруженные силы Украины разрабатывают план новых наступательных и оборонительных операций. Кулеба убежден, что любая пауза со стороны ВСУ в вооруженном конфликте даст России шанс на перегруппировку войск и подготовку к новым маневрам.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов счет слова Кулеба бредовыми и выразил мнение, что Киеву стоит заканчивать с лозунгами о контрнаступательных действиях ВСУ и задуматься о том, как оказаться с Россией за столом переговоров.

Авторы издания Military Watch Magazine предположили, что США постепенно отказываются от помощи Украине из-за масштаба потерь и неудач в контрнаступлении. Провал Киева признается даже его союзниками, а это влияет на то, что Вашингтон начинает «сопротивляться» поставкам вооружения, отметили журналисты.

Фото: МО Украины

На Украине погиб звезда «Возвращения Мухтара»

Пресс-служба театра на Подоле сообщила о смерти примкнувшего к ВСУ актера Василия Кухарского на Украине. Артист скончался в результате ранения, полученного в зоне проведения военной операции. Из сообщения театра следует, что Кухарский погиб 7 декабря — практически сразу после своего 42-го дня рождения.

Издание Bild сообщило о вхождении российской армии в Авдеевку еще с одного направления, там она установила контроль над северо-восточной частью дачной зоны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На «линии Суровикина» разгорелись ожесточенные бои

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал «мощные кадры» происходящего на «линии Суровикина» рядом с Работино. По его словам, на кадрах показано уничтожение бронетехники ВСУ, а также как украинские военные бегут от ударов артиллерии. Согласно видеозаписи, бои шли в открытом поле, усеянном дымом.

В Херсоне и окрестностях города прогремели взрывы, заявил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, источники на Украине сообщают об артиллерийских ударах по позициям ВСУ на правом берегу Днепра. Котенок также сообщил об активности российских беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Дроны ВСУ со взрывчаткой прилетели в Белгородскую область

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сбросили три взрывных устройства на Белгородскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удар попали села Красный Хутор, Устинка и Дроновка. В результате происшествия никто не пострадал.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое, там зафиксировано два прилета. Еще один снаряд приземлился в Щетиновке. Село Муром и поселок Ленинский были обстреляны из минометов. Разрушений в результате атак нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. По его данным, атака произошла вчера вечером. Министерство обороны эту информацию не комментировало. Канал уточнил, что всего зафиксировано три прилета, атака велась снарядами 125-го калибра. В публикации уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

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