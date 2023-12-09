Bild: ВС России вошли в Авдеевку еще с одного направления Bild: ВС России прорвали оборону ВСУ у дачного поселка в Авдеевке

Фото: МО РФ

Российская армия вошла в Авдеевку еще с одного направления и установила контроль над северо-восточной частью дачной зоны, сообщает Telegram-канал Bild, ссылаясь на аналитика Юлиана Репке. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Российские войска вошли в Авдеевку со второго направления, захватив часть дачного сектора на востоке, — рассказал эксперт.

Репке предположил, что бой проходил у дачных участков южнее Красногоровки, которая сейчас контролируется российской армией. По мнению аналитика, это не говорит о том, что Авдеевка будет взята ВС РФ в ближайшее время. Он отметил, что сражения за город продолжаются всего пару месяцев, напомнив, что ВСУ удавалось удерживать Артемовск на протяжении восьми месяцев.

Военкор Андрей Руденко в свою очередь сослался в своем Telegram-канале на данные американского Института изучения войны (ISW), согласно которым, ВС РФ удалось взять под контроль инфраструктурный объект в Авдеевке. Речь может идти об очистных сооружениях.

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалиново (13 километров к северо-востоку от Авдеевки), к окрестностям Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки и в промышленной зоне к юго-востоку от города, — написал Руденко.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщал, что ВС России атаковали позиции украинских войск в районе коксохимического завода, Степного и промзоны на Авдеевском направлении. Кроме того, по данным канала, ожесточенные бои шли под Марьинкой.