Битва за Авдеевку 8 декабря: последние новости военкоров, где идут бои WarGonzo: ВСУ не собираются покидать разрушенную Марьинку

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ на Авдеевском направлении у АКХЗ, Степного и в промзоне, пишет WarGonzo. Какая там сейчас ситуация, что сегодня происходит в Марьинке, о чем пишут военкоры 8 декабря?

Ситуация у Авдеевки 8 декабря 2023 года

«На Донецком фронте — ожесточенные встречные бои в Марьинке. Украинские войска не собираются оставлять разрушенный город. ВС РФ после артобстрелов атаковали у города Красногоровки. Штурмовые группы пытались продвинуться в районе Первомайского. При поддержке средств дальнего поражения российские войска атаковали в направлении Тоненького, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), в промзоне юго-восточнее Авдеевки, у коксохимического завода северо-восточнее города и Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). ЛБС существенно не изменилась», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Авдеевском направлении идут бои у коксохимического завода и в районе н.п. Степовое.

«Артиллерия и авиация армии России наносит постоянные удары по врагу, укрывшемуся на территории завода», — сообщил источник.

«Рыбарь» отметил, что на Донецком направлении российские войска продолжают операцию по охвату Авдеевского укрепрайона.

«На северном фланге российские войска ведут бои за лесополосы в направлении Новокалиново, а также проводят зачистку Петровского», — подчеркнули авторы канала.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке продолжаются бои за Степное.

«К тому же наши атакуют в направлении Очеретино и Новокалиново. В Марьинке русская армия штурмует занятые противником окраины», — сообщил источник.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что ВС РФ наступают с разных направлений у Авдеевки.

«Российские войска провели серию атак в восточной части и по посадкам на флангах Степового, в районе промзоны и в направлении Новокалиново. Успехи наших войск снова признают и украинские военные аналитики. Наши продолжают атаки вдоль бетонного забора севернее Авдеевского коксохимзавода, смещая основной удар со Степового. Сам АХКЗ подвергается мощнейшим ударам авиации и артиллерии. Возле Первомайского ВС РФ начали очень мощные атаки, жалуется противник. Армия России продолжает атаки из Водяного в сторону Тоненького. В районе промзоны на юго-востоке Авдеевки российские войска атаковали севернее Ясиноватского переулка и в западной части дачного поселка. Генштаб ВСУ сообщает, что ВС РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку. Зафиксированы к утру 34 атаки в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького», — добавил источник.

«НгП раZVедка» передает, что ВС РФ возобновили наступательные действия на южном фланге Авдеевки.

«После небольшого затишья, связанного необходимыми мероприятиями для дальнейшей работы, о чем мы писать по понятным причинам не могли, наши войска на южном фланге возобновили давление на ВСУ. По позициям противника круглосуточно наносится огневое поражение, личный состав ВСУ практически не имеет возможности оборудовать оборонительные позиции, так как наша ствольная артиллерия смешивает с землей места проведения фортификационных работ, нанося противнику значительные потери в живой силе», — подчеркнул источник.

Фото: МО РФ

Авторы канала обратили внимание, что каждому артиллерийскому удару предшествует тщательная разведка.

«Поражение наносится по местам скопления личного состава противника и при малейшем передвижении техники. В настоящий момент погодные условия ухудшились — идет снег, который позволяет отслеживать перемещения противника, наблюдается активная переброска дополнительной живой силы в Авдеевку, преимущественно в ночное время, что является еще одним подтверждением колоссальных потерь, которые ВСУ несут на данном участке фронта. Тигры продолжают показывать высокий профессионализм в ведении наступательных действий, не без гордости отмечаем, что особую роль играет военная разведка, которая делает жизнь вражеской пехоты невыносимой, выявляя каждый шаг, за которым следует удар, совершает рейды за линию фронта, нейтрализуя ключевые узлы вражеской обороны», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

ВС РФ заняли ряд опорных пунктов ВСУ в ДНР: новости СВО на утро 8 декабря

Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками

Российские штурмовики обратили ВСУ в бегство и попали на видео