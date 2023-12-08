Российские десантники заняли ряд опорных пунктов ВСУ в ДНР МО: ивановский десант занял несколько опорных пунктов ВСУ под Артемовском

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовики ВДВ РФ взяли под контроль ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Помощь в проведении операции десантникам оказали артиллерия и беспилотные аппараты. Также россияне поразили с помощью FPV-дронов блиндажи с украинской пехотой.

Военнослужащие разведывательного батальона ивановского соединения ВДВ небольшими группами приблизились с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен, — рассказали в Минобороны.

Ранее МО РФ сообщило, что расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и гаубиц «Мста-Б» Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ на Артемовском направлении. В российском оборонном ведомстве отметили, что расчеты гаубиц были слажены и каждый военнослужащий знал свою задачу.

Также ведомство заявляло об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным МО, ВС РФ атаковали ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе операции были ликвидированы все цели.