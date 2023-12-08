Артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ агитлистовками МО: артиллеристы ЦВО обстреляли позиции ВСУ под Красным Лиманом агитлистовками

Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки войск «Центр» обстреляли позиций украинских войск на Краснолиманском направлении агитационными снарядами калибра 122 миллиметра, «начиненными» листовками с призывами сдаться в плен, сообщили в Минобороны России. В каждом боеприпасе было около 500 листовок на русском и украинском языках.

Перед проведением стрельб агитационными снарядами специалисты артиллерийских подразделений группировки войск «Центр» подготовили боеприпасы без поражающих элементов, вместо которых в снаряд были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках, — сообщили в МО.

Сложившим оружие военнослужащим ВСУ гарантируется сохранение жизни и оказание помощи. В листовках также есть напоминание, что жизнь солдат дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства страны.

Боеприпас с надписью «Агит» в отличие от обычного окрашен в красный цвет. Он оснащен взрывателем с таймером срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности расположения цели. Максимальная дистанция стрельбы такими снарядами превышает 10 километров.

Ранее на Херсонском направлении российские военные также разбрасывали листовки c призывом к солдатам ВСУ сдаться. Для этого использовались специально оборудованные беспилотники.