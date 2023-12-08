Минобороны РФ показало кадры, как танкисты уничтожают позиции ВСУ МО РФ: экипажи танков Т-80БВМ уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Минобороны РФ показало кадры, как танкисты «Западной» группировки войск ровняют с землей позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Экипажи танков Т-80БВМ поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Когда стреляем с закрытых огневых позиций, мы находимся в большей безопасности. Противник здесь нас не видит, — объясняет командир танковой роты с позывным Север.

Танкисты нередко практикуют стрельбу с закрытых огневых позиций, отметили в ведомстве. В этот раз по координатам, полученным с помощью БПЛА, российские танкисты уничтожили артиллерию и наблюдательный пункт ВСУ.

Ранее 8 декабря в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики ВДВ взяли под контроль ряд опорных пунктов ВСУ в районе Артемовска. Помощь в проведении операции десантникам оказали артиллерия и беспилотные аппараты. Также россияне поразили с помощью FPV-дронов блиндажи с украинской пехотой.

Накануне расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» группировки войск ВС РФ «Запад» сокрушили пункты временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Удары по позициям противника наносились с самого острия линии боевого соприкосновения, отметили в Минобороны.