Минобороны РФ показало удары по пунктам дислокации ВСУ под Купянском МО: расчеты минометов ВС России ударили по пунктам дислокации ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» группировки войск ВС РФ «Запад» сокрушили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Минобороны РФ, показавшем кадры с Купянского направления. Удары по позициям противника наносились с самого острия линии боевого соприкосновения, отметили в оборонном ведомстве.

После получения данных от разведки минометчики скрытно выдвинулись на рубеж открытия огня. Оттуда до позиций противника было 1,5 км.

Военнослужащие навели минометы с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь по пунктам временной дислокации и местам размещения военной техники противника в лесном массиве, — рассказали в Минобороны.

Расчеты 120-миллиметровых минометов, которые используют мобильный стиль боевой работы, передвигаясь на пикапах или квадроциклах, не позволяют ВСУ сконцентрировать технику и живую силу в одном конкретном месте.

Ранее Минобороны показало, как российские военные из состава группировки войск «Восток» нанесли сокрушительные удары по расположениям ВСУ на Запорожском направлении. На видео показана работа расчетов РСЗО БМ-21 «Град» и САУ 2С3 «Акация». По данным пресс-службы, они оказывают поддержку штурмовым группам.