ВС РФ заняли ряд опорных пунктов ВСУ в ДНР: новости СВО на утро 8 декабря Ивановские десантники заняли несколько опорных пунктов ВСУ под Артемовском

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовики ВДВ РФ взяли под контроль ряд опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, сообщили в Минобороны России. Помощь в проведении операции десантникам оказали артиллерия и беспилотные аппараты. Также россияне поразили с помощью FPV-дронов блиндажи с украинской пехотой.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 7 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о занятии опорных пунктов ВСУ в ДНР

По информации Минобороны, военнослужащие разведывательного батальона ивановского соединения ВДВ небольшими группами приблизились с различных направлений к позициям, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ.

«В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника, уничтожив всех, кто оказывал сопротивление и не пожелал сдаться в плен», — заявили в МО.

Какая сейчас обстановка в районе Клещеевки

Группировка российских войск «Юг» отразила две атаки 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, штурмовые группы противника потеряли там до 175 человек убитыми и ранеными.

Астафьев добавил, что противник также потерял самоходные артиллерийские установки М-109 Palladin и 2С1 «Гвоздика», две САУ «Акация», гаубицу Д-30 и орудие М-119.

Кроме того, российские бойцы, используя артиллерию и барражирующие боеприпасы, поразили три боевые бронированные машины и два автомобиля противника. Средствами ПВО в ДНР, в районах населенных пунктов Верхняя Каменка и Соледар, были сбиты 14 беспилотников ВСУ.

В чем обвинили главу Пентагона

Бывший сотрудник телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Ллойд Остин угрожал членам палаты представителей Конгресса США отправить их родственников сражаться с Россией, если конгрессмены откажутся одобрить выделение дополнительных средств для помощи Киеву.

«Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», — гласит цитата, которую привел журналист в соцсети.

В комментариях к этой записи он заверил миллиардера Илона Маска, что располагает подтверждением достоверности высказывания Остина.

Фото: Kseystone Pres Agency/Global Look Press Ллойд Остин

Как ноябрьский шторм повлиял на минные поля ВСУ

Шторм, возникший в конце ноября в Черном море, мог рассеять минные поля, установленные Вооруженными силами Украины, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. Он подчеркнул, что такая ситуация может представлять опасность для гражданских судов.

Попов также предположил, что случившееся окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств. При этом он не исключил, что в произошедшем могут обвинить Россию.

Чего опасается Кэмерон

Боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США, поэтому Западу следует сосредоточиться на этом конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Он подчеркнул, что именно с таким посылом приехал в Соединенные Штаты. При этом Кэмерон опасается, что Россия после победы в СВО «придет за добавкой».

«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — сказал он.

Что заявили в США о проблемах с помощью Киеву

США не могут дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. Причиной подобной ситуации он назвал позицию конгресса, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств.

«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на [Капитолийском] холме», — сказал Кирби.

Как Украина хочет восполнить дефицит западной помощи

Украина планирует отказаться от западного вооружения и начать собственное производство, сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Алистер Макдональд. По его данным, решению предшествовали сложности с одобрением законопроекта о помощи Киеву в сенате Конгресса США.

По оценкам журналиста, на восстановление оружейной промышленности Украины потребуются годы. При этом, отметил Макдональд, едва ли западные производители будут создавать современное оружие на территории союзника.

Фото: МО Украины

Какой регион РФ обстреляла армия Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, однако в трех частных домах выбило окна и посекло заборы.

Что стали чаще применять ВСУ

Вооруженные силы Украины значительно увеличили применение FPV-дронов на Краснолиманском направлении, сообщили военнослужащие Центрального военного округа (группировка войск «Центр»). По их оценкам, таким образом украинские военные пытаются компенсировать ослабевшую артиллерию натовского образца. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие рассказали, что им удается сбивать некоторые FPV-дроны и после ремонта отправлять в сторону украинских позиций. При этом отмечается, что вывод из строя проводов, ведущих к электродетонатору заряда беспилотника, может спасти жизнь бойцам. Для этих целей преимущественно используется стрелковое оружие, но помочь также могут решетки на технике и маскировочные сети.

Сколько самолетов осталось у ВСУ

Значительная часть украинской боевой авиации уничтожена, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у ВСУ осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, считает эксперт.

Он отметил, что поставки оружия на Украину будут сокращаться. По его мнению, если Европа и США потеряют свои самолеты, это докажет неэффективность их вооружения и превосходство России.

Какая задача у российской авиации в зоне СВО

Российские вооруженные силы имеют серьезное преимущество над Украиной в сфере военной авиации, одна из ключевых задач которой — уничтожение ракетных комплексов, создающих ряд проблем, заявил Василий Дандыкин. По его словам, окончательно подавив их сопротивление, можно будет говорить о полном превосходстве ВС России в воздухе.

Он уточнил, что Киев использует такие ЗРК, как Patriot производства США, немецкие IRIS-T и другие. Дандыкин пояснил, что в основном такие комплексы расположены у Киева. По словам военного эксперта, России есть чем ответить: военные используют умные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, которые позволяют самолетам не заходить в область действия украинских ПВО.

При каком условии может произойти ядерный апокалипсис

Прямое столкновение России и США грозит миру ядерным апокалипсисом, заявил NEWS.ru глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По словам парламентария, провокационные заявления, звучащие из Вашингтона, свидетельствуют о провале американской политики по сдерживанию Москвы через Киев и скорой победе российской армии в СВО.

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