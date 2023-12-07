В Госдуме назвали условие, при котором произойдет ядерный апокалипсис Слуцкий — для NEWS.ru: столкновение России и США грозит ядерным апокалипсисом

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Прямое столкновение России и США грозит миру ядерным апокалипсисом, заявил NEWS.ru глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. По словам парламентария, провокационные заявления, звучащие из Вашингтона, свидетельствуют о провале американской политики по сдерживанию Москвы через Киев и скорой победе российской армии в СВО.

Не думаю, что в Вашингтоне трезвомыслящие головы готовы пойти на прямое столкновение с Москвой, поскольку конфликт двух ведущих ядерных держав грозит миру апокалипсисом. Это и там хорошо понимают. Пока США продолжают вести гибридную войну против России с украинского плацдарма и чужими руками. Без особого успеха, правда. Это уже признают и в Белом доме, — заявил Слуцкий.

Депутат отметил, что истерические и провокационные призывы президента США Джо Байдена больше говорят о провале американской политики по сдерживанию России через «марионеточный режим на Украине». По его мнению, это также говорит о признании неизбежной скорой победы Москвы в СВО.

Ранее в спецобращении Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в одну из стран НАТО. Таким образом он пытался аргументировать необходимость выделить Киеву финансовую помощь. Байден также заявил, что «радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине».

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова Байдена, отметив, что Вашингтон потерял связь с реальностью. По мнению дипломата, риторика американского президента необходима для оправдания перед налогоплательщиками.