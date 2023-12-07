ВСУ применили химоружие под Клещеевкой: новости СВО на вечер 7 декабря Власти ДНР обвинили украинскую армию в применении химоружия под Клещеевкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины вновь применили химическое оружие на Артемовском направлении, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, неустановленное вещество вызывает у солдат удушье, тошноту, слезотечение и другие «неприятные симптомы». Применение химоружия зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 7 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Российская армия отразила пять штурмовых атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы Украины предприняли пять попыток штурма российских позиций на Купянском направлении, однако все они окончились провалом, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, противник отправил в бой солдат 57-й мотопехотной и 41-й механизированной бригад ВСУ. В ходе боев украинская армия потеряла до 75 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронетранспортера, два пикапа, а также немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000.

Крупнейшие потери за сутки украинская армия понесла на Краснолиманском направлении. В результате двух неудачных попыток штурма противник потерял около 280 солдат. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две САУ M109 Paladin, переданные Киеву иностранными партнерами.

Фото: МО РФ

На Донецком направлении также были отражены две попытки штурма. Командование ВСУ поставило задачу бойцам 67-й механизированной бригады ВСУ, однако им не удалось достигнуть успеха. За сутки украинская армия потеряла до 175 человек убитыми и ранеными на данном направлении, а также орудие М119 и одну САУ Paladin.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли массированные удары по позициям украинских войск. В частности были поражены скопления живой силы 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 60 человек.

На Херсонском и Запорожском направлениях украинская армия потеряла до 60 и до 65 человек соответственно. Также были уничтожены четыре автомобиля и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Летчики ВКС России поразили командные пункты украинского спецназа

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России нанесла удары по позициям украинских войск в 121 районе зоны проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ. По данным российского ведомства, летчикам удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт 12-й бригады специального назначения ВСУ. Также были поражены склады боеприпасов и вооружения.

Средства противовоздушной обороны успешно сбили украинский самолет Су-25, принадлежащий военно-воздушным силам Украины. Кроме того, ПВО армии России перехватила реактивный снаряд американской системы HIMARS и противолокационную ракету HARM.

Всего с момента начала специальной военной операции украинская армия потеряла 550 самолетов, 257 вертолетов, а также 9,5 тысячи беспилотников. Кроме того, уничтожены 442 зенитных ракетных комплекса ВСУ.

Российская армия наступает под Авдеевкой

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступать в сторону Авдеевки, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По его данным, в районе населенного пункта Степное ведутся ожесточенные встречные бои. Одной из основных целей российской армии является расширение зоны контроля у Новокалиново, отмечают военные журналисты.

Фото: МО РФ

В свою очередь военный эксперт Борис Рожин утверждает, что за последние сутки армия России отбила атаку противника к западу от Красногоровки и стабилизировала фронт в районе промышленной зоны Авдеевки. В Марьинке украинская армия продолжает удерживать северо-западные окраины города, отмечает он.

Российские военные обнаружили иностранных журналистов на Купянском направлении

Группа англоязычных абонентов выявлена в зоне проведения СВО, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в ходе расшифровки переговоров выяснилось, что они являются сотрудниками западных средств массовой информации. Отмечается, что они вели деловую беседу, ее содержание не раскрывается. В Минобороны России пока не прокомментировали эти сообщения.

В Тюменской области задержали спонсора украинской армии

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Тюменской области по подозрению в государственной измене. По версии следствия, мужчина намеренно финансировал Вооруженные силы Украины. Против него было возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Отмечается, что задержанному грозит пожизненное лишение свободы в случае признания вины.

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