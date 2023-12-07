Минометчики ВС России уничтожили контратаковавшую группу ВСУ

Фото: МО РФ

Минометчики Южной группировки войск ВС РФ уничтожили группу солдат ВСУ численностью свыше 10 человек на Северском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. По данным ведомства, противник попал под удар после неудачной попытки контратаковать. Украинскую группу своевременно заметили операторы беспилотников. Помимо пехотного отряда, расчеты миномета «Поднос» поразили укрепленный огневой пункт.

Действуя на Северском направлении, минометчики успешно двумя минами поразили защищенную огневую точку противника с крупнокалиберным пулеметом и уничтожили группу военнослужащих ВСУ, отступающих после неудачной попытки контратаковать российские позиции, — рассказали в Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, российским подразделениям также удалось сорвать ротацию украинских войск в районе населенного пункта Старомайорское. По словам начальника пресс-службы группировки «Восток» Олега Чехова, в ходе боевых действий также был нарушен подвоз боеприпасов к позициям противника. В районе села Урожайное также была поражена украинская группа минирования.