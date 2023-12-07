В США отклонили проект о помощи Украине: что это значит для ВСУ и СВО Сенат США заблокировал голосование по законопроекту о финансовой помощи Украине

Фото: defense.gov

Законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате Конгресса США. Что об этом известно?

Почему был отклонен законопроект

В отклоненный пакет помощи входит поддержка Украины, Израиля, Тайваня, а также финансирование погранслужбы на границе США и Мексики на общую сумму $119 млрд. Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершать дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу. Чтобы вынести вопрос на рассмотрение верхней палаты конгресса, нужно было одобрение 60 сенаторов. 51 законодатель проголосовал против, 49 — за.

Причиной разногласий стал вопрос охраны границы штатов, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, они не поддержат выделение средств для Украины.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в последний момент принял решение изменить свой голос на «против», чтобы потом снова вынести законопроект на рассмотрение.

«Зачем удерживать помощь Украине, если они [республиканцы] даже не могут представить касающийся границы законопроект, который мог бы получить поддержку сената», — заявил он.

Сенатор-республиканец Джон Корнин ответил своему коллеге, сказав, что демократы не воспринимают данный вопрос всерьез, поэтому они проголосовали против выделения финансовой помощи Киеву.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что подобное решение республиканцев говорит о том, что былое единство американских политических сил полностью исчезло, а нынешняя ситуация в США свидетельствует о глубоком расколе в американском правящем классе.

«Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США, — заявил Пушков.

Как отреагировал президент США на решение сената

Президент США Джо Байден после возвращения в Белый дом из поездки в штат Массачусетс назвал решение республиканцев «безумием».

«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — отметил он в разговоре с журналистами.

Американский лидер подчеркнул, что надеется на то, что этот вопрос в скором времени все же будет решен и Украина получит необходимую финансовую помощь.

Байден добавил, что обсуждал данный вопрос с некоторыми конгрессменами, но не уточнил, с кем именно.

Чем для ВСУ обернется отсутствия финансирования от США

4 декабря глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у Соединенных Штатов практически закончились средства и время на помощь Украине. По ее мнению, у Белого дома нет «волшебного источника» финансирования, ресурсы полностью исчерпаются к концу 2023 года.

«На данный момент нет волшебного источника финансирования. У нас закончились деньги, почти не осталось времени», — подчеркнула Янг.

Она отметила, что если Вашингтон перестанет оказывать Киеву финансовую помощь, то ВСУ вскоре потерпят поражение в конфликте с Россией.

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