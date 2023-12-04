В США не нашли «волшебный источник» финансирования Украины Bloomberg: у США закончатся ресурсы для помощи Украине к концу 2023 года

Фото: US Army

У Соединенных Штатов практически закончились средства и время на помощь Украине, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Она предупредила об этом Конгресс США. По ее словам, которые передает Bloomberg, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования и ресурсы полностью закончатся к концу 2023 года.

На данный момент нет волшебного источника финансирования. У нас закончились деньги, и почти не осталось времени, — сообщила Янг.

Она подчеркнула, что прекращение поставок американского вооружения подорвет возможности Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий и увеличит вероятность победы России в конфликте. Янг добавила, что без выделения новых средств Вашингтон не сможет поставлять украинской армии новую бронетехнику и вооружение.

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация президента США Джо Байдена сильно нуждается в дополнительных средствах со стороны конгресса на помощь Киеву. По его словам, финансы также необходимы для собственной безопасности США и поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.